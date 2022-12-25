Новини Відео • Війна

Росіяни за день обстріляли дві лікарні в Херсоні, це цілеспрямовані удари, - ОВА. ВIДЕО

2 98527
Під час російського обстрілу Херсону постраждали дві лікарні, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомив у Телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям.

Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масований удар по Херсону: у центрах здачі крові гігантські черги. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

На відео – приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні", - розповів Янушевич.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    В Херсоне в точности повторяется то, что рашисты целых полгода творили в Николаеве
  • Алекс Скела
    Російські лікарні, які ніхто не обстрілював:



  • Алексей Первеев 0c647dc7
    ... і це зовсім ніяк не пов'язано з інфою балабола з ОП про черги на здачу крові ?
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини