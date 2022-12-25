Росіяни за день обстріляли дві лікарні в Херсоні, це цілеспрямовані удари, - ОВА. ВIДЕО
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Під час російського обстрілу Херсону постраждали дві лікарні, обійшлося без людських жертв.
Про це повідомив у Телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям.
Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона.
Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.
На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.
На відео – приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні", - розповів Янушевич.