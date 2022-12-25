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Pink Floyd і Хливнюк зібрали 500 тисяч фунтів для підтримки українців. ВIДЕО

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Відомий британський рок-гурт Pink Floyd та вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зібрали 500 тисяч фунтів стерлінгів допомоги українцям завдяки запису спільної пісні Hey, Hey, Rise Up ("Червона Калина").

Про це повідомляється в твітері Pink Floyd, передає Цензор.НЕТ.

До цієї суми учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон додали власні кошти, збільшивши суму до 500 тисяч фунтів.

Прем'єра кліпу відбулася у YouTube 7 квітня. З того часу його переглянули понад 11 мільйонів людей.

Композицію записали Девід Гілмор та Нік Мейсон, які грали у Pink Floyd на піку популярності гурту. У створенні кліпу також брали участь режисер Нітін Соуні та бас-гітарист Гай Пратт.

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Гілмор багато років поспіль відмовлявся від пропозиції відродити Pink Floyd. Але, за словами артиста, агресія Росії щодо України змусила його змінити рішення.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Колись творчість пінків так зачепила, що не відпускає вже котре десятиліття.
    З повагою до метрів та шана від підтримки!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Pink Floyd та Хливнюку-респект...
  • Rhodesian
    Концертный зал в 100 тысяч может собрать только The Rolling Stones, Pink Floyd, Simon and Garfunkel и Йося Кобзон.
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