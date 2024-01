Pink Floyd і Хливнюк зібрали 500 тисяч фунтів для підтримки українців. ВIДЕО

Про це повідомляється в твітері Pink Floyd, передає Цензор.НЕТ.

Pink Floyd would like to thank everyone who has supported Hey, Hey, Rise Up. The single, recorded on 30th March with Andriy Khlyvnyuk of the Ukrainian band Boombox, has so far raised over £450,000 to help alleviate the suffering of the Ukrainian people.

pic.twitter.com/NqO71NAhaO