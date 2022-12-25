Pink Floyd і Хливнюк зібрали 500 тисяч фунтів для підтримки українців. ВIДЕО

Відомий британський рок-гурт Pink Floyd та вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зібрали 500 тисяч фунтів стерлінгів допомоги українцям завдяки запису спільної пісні Hey, Hey, Rise Up ("Червона Калина").

Про це повідомляється в твітері Pink Floyd, передає Цензор.НЕТ.

Pink Floyd would like to thank everyone who has supported Hey, Hey, Rise Up. The single, recorded on 30th March with Andriy Khlyvnyuk of the Ukrainian band Boombox, has so far raised over £450,000 to help alleviate the suffering of the Ukrainian people.

pic.twitter.com/NqO71NAhaO — Pink Floyd (@pinkfloyd) December 23, 2022

До цієї суми учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон додали власні кошти, збільшивши суму до 500 тисяч фунтів.

Прем'єра кліпу відбулася у YouTube 7 квітня. З того часу його переглянули понад 11 мільйонів людей.

Композицію записали Девід Гілмор та Нік Мейсон, які грали у Pink Floyd на піку популярності гурту. У створенні кліпу також брали участь режисер Нітін Соуні та бас-гітарист Гай Пратт.

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Гілмор багато років поспіль відмовлявся від пропозиції відродити Pink Floyd. Але, за словами артиста, агресія Росії щодо України змусила його змінити рішення.