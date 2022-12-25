"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": російський окупант просить дружину не писати Путіну, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий під час розмови просить жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України розмови російського окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Під час телефонної розмови жінка повідомляє військовому РФ, що їх спільного знайомого, який, ймовірно, був поранений, потягом відправили до іншого госпіталю, адже лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені, і наразі працюють лише на екстренні випадки.

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Після цього вона озвучує свій намір написати Путіну про всі недоліки військової служби свого чоловіка, адже йому досі не видали зимову форму та не виплатили обіцяних коштів.

Чоловік негативно реагує на її пропозицію, пояснюючи, що видана форма нікуди не годиться, а у взутті лише "ноги сломать, как на коньках – подошва круглая".

Та додає, що "Путину вообще по***", що у них діється, і замість допомоги, всіх хто скаржиться вивозять в невідомому напрямку.

"У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят, бл*", - пояснив окупант.