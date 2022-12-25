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"Нужно уничтожить на корню": у Росії директор школи агітує учнів знищувати українців. ВIДЕО

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В Росії у Нижньому Новгороді школярів зібрали на концерт, на якому агітували "знищувати Україну".

Заклики до війни зі сцени актового зала озвучила директор школи №24, передає Цензор.НЕТ.

"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить на корню", - розповіла вона дітям.

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Після цього учням показали кліп Газманова.

За даними ЗМІ, за прогул концерту школярам погрожували двійками з літератури та суспільствознавства.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
  • Voc Vox
  • PREDATOR PREDATOR
    Це війна москалів,проти України,а не війна окремо *****.
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