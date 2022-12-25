"Насчет победы у меня сомнения есть. Будет гражданская война. ССОшники в Москве никого не спасут": російські офіцери обговорюють війну з Україною, - перехоплення. АУДIО
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В армії РФ очікують, що війна з Україною завершиться громадянською війною в Росії.
Запис телефонної розмови двох офіцерів проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії передали джерела в українській розвідці, передає Цензор.НЕТ.
"Насчет победы у меня сомнения есть. Нам бы удержать, что прихватили... а то поотдают, будет гражданская война. Это п*зда нах*й! ССОшники в Москве никого не спасут, против фронтовиков не потянут", - кажуть російські військові про своє командування та війну з Україною.