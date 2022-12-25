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"Указ после сегодняшней ночной х#рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах#р": окупант про пияцтво в армії РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО

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Один з окупантів у телефонній розмові повідомив, як у російській армії влаштовано боротьбу з пияцтвом – упійманим на вживанні спиртного прострілюють ноги, а потім віддають під суд.

Запис перехопленої розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – розповів росіянин.

"В смысле – прямо реально стреляют?" – здивувалася його співрозмовниця.

"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбо...ба напились, короче, этой ночью на посту, им отстрелили ноги. У нас жестко все. Их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать. Это не шутки, мы на войне находимся, Маш!" – заявив окупант.

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Він також повідомив, що його вночі обстріляв один свій – "пьяный и обдолбался наркотой", але куля пройшла вище.

"Гондон, я его сдал сразу же. Тут быстрее не от укропов ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбо...бов. И указ после этой сегодняшней ночной х...рни дали – стрелять таких на поражение, не по ногам, а просто валить их нах...р, и все", – заявив окупант.

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Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
    дайте оркам бухла...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Обкладинка британського тижневика The Week
    (внимание за окно)))) и не только !

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Американська версія The Week відрізняється обкладинкою.
    (внимание на дерево и в развалины ))) и не только!)

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