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Російські окупанти з-під Бахмута - начальнику Генштабу ЗС РФ Герасимову: "Ты п#дар и черт #банный! Где ты?". ВIДЕО

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Російські військовослужбовці записали відеозвернення до начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео

У зверненні вони зазначають, що воюють під Бахмутом, але у них немає снарядів. То ж до Герасимова вони звертаються без особливої поваги, називаючи його всілякими нецензурними словами.

"Ты п#дар и черт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - кажуть окупанти, що вдерлися в Україну.

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Окрім того, вони акцентують увагу Герасимова на значних втратах у лавах військ РФ. "Там парни гибнут", - кажуть окупанти.

Пізніше правдивість заяви найманців ПВК "Вагнер" повідомив власник компанії Евген Пригожин. 

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    ви всі там підари кончені, щоб ви падли здохли, тварюки їбані
  • Олександр Дніпро
  • Вася Шевченко f77d76ba
    герасимов щас все бросит и вам поможет... ну как Герасим помог Му-му ))))))
    му-му вы драные! на хер сюда приперлись!!! дохните теперь и не визжите!!!
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