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Воїни 92-ї ОМБр ліквідували групу окупантів: "Нічна дискотека під баси артилерії". ВIДЕО

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Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вночі ліквідували групу окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

"Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки", - йдеться у повідомленні. 

На зафільмованому відео можна побачили групу рашистів (яскраві силуети через тепловізор), пересування яких зупиняє серія вибухів.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    С Рождеством вас, суки!
  • ViktorXP
    файно!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пєрємєщєніє кацапав с начной діскатєкі на канцерт Кабздуна...
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