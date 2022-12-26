Воїни 92-ї ОМБр ліквідували групу окупантів: "Нічна дискотека під баси артилерії". ВIДЕО

Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вночі ліквідували групу окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки", - йдеться у повідомленні.

На зафільмованому відео можна побачили групу рашистів (яскраві силуети через тепловізор), пересування яких зупиняє серія вибухів.

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