Воїни 92-ї ОМБр ліквідували групу окупантів: "Нічна дискотека під баси артилерії". ВIДЕО
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Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вночі ліквідували групу окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки", - йдеться у повідомленні.
На зафільмованому відео можна побачили групу рашистів (яскраві силуети через тепловізор), пересування яких зупиняє серія вибухів.
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