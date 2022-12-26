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Кремлівські "провидці" передбачають майбутнє РФ в 2023 році: "Россия - ось цивилизации. Америка распадется на штаты. Доллар резко упадет". ВIДЕО

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Кремлівські "провидці" передбачають Росії неймовірні успіхи в 2023 році та прогнозують повний занепад США та Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони розповіли в ефірі одного з пропагандистських шоу на росТВ. З передбаченнями "астрологов и тарологов" біди американців почнуться вже навесні - повені, втрата політичної та економічної ваги, внутрішні конфлікти та розпад на окремі штати. Натомість, Росія стане "осью цивилизации", а російські вчені, навіть, винайдуть ліки від онкологічних хвороб. 

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
  • Aleksiey Ykropovich
    Жорстко обробляє рабокацапів "ретранслятор".... ой жорстоко.
  • Tommy Lee
    Долар впаде. На росію. У вигляді HIMARS-ів та ATACMS-ів
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