Собчак похвалилася ексклюзивними статуетками з нацистською символікою. ВIДЕО

Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак показала свою ексклюзивну колекцію статуеток, на якій наявна нацистська символіка.