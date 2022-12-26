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Собчак похвалилася ексклюзивними статуетками з нацистською символікою. ВIДЕО

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Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак показала свою ексклюзивну колекцію статуеток, на якій наявна нацистська символіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, серед фігурок є й такі, що можуть мати расистський та антисемітський характер.

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Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    На кацапії всі їбануті. Тільки повне знищення кацапів спасе світ.
  • Sav UA
    кацапи просто заздрять фашистам.
  • Yaroslav Volokhov
    Тут нечему особо удивляться. У всей этой кремлядской тусовочки присутствует нацистский душок. Вспомним хотя-бы фуражку Гитлера в путинском Храме Войны. Или неонацика Рогозина, которого Путин годами назначал на самые вкусные должности, несмотря на ужасную тупость и бездарность. Да и сам Путин - большой почитатель нацистского философа Ильина. Не удивительно что и крестница туда-же.

    Зато лицемерно 3.14здят, что они антифашисты. Нас нацистами и фашистами обзывают. Даже построили на этом всю свою пропаганду.
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