Росіяни 12 грудня обстріляли плавкран "Захарій" у Херсоні. ВIДЕО

Найбільший у Європі плавучий кран "Захарій" обстріляли на Херсонщині російські військові. Внаслідок обстрілу зруйновані гідравлічні системи, системи керування та системи зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів технічний журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Цю інформацію йому повідомили місцеві жителі, вони ж надали відео.

За словами Авдокушина, 12 грудня зі сторони, де наразі перебувають російські військові, прилетіли два дрони, які зависли над "Захарієм" та скоригували вогонь:

"Було зроблено кілька пострілів мінами, вони рвалися на сусідні ділянки, сусідні судна. І після того, як три міни вже влучили у сам "Захарій", то обстріл припинився і дрони полетіли. Там перебував член команди, який один був, наче сторож. Він там дивився, мабуть, щоб не викрали майно із "Захарія". І першим вибухом його поранило", - розповідає журналіст.

Як повідомляє Павло Авдокушин найбільший у Європі річковий плавучий кран LK-800 "Захарій" перебував в Херсоні на ремонті після роботи на Запорізькому мості, а потім опинився в окупації. Перед втечею з Херсона росіяни відбуксирували його разом з іншими суднами на лівий берег, де покинули.

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