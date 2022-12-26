Росіяни 12 грудня обстріляли плавкран "Захарій" у Херсоні. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів технічний журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Цю інформацію йому повідомили місцеві жителі, вони ж надали відео.
За словами Авдокушина, 12 грудня зі сторони, де наразі перебувають російські військові, прилетіли два дрони, які зависли над "Захарієм" та скоригували вогонь:
"Було зроблено кілька пострілів мінами, вони рвалися на сусідні ділянки, сусідні судна. І після того, як три міни вже влучили у сам "Захарій", то обстріл припинився і дрони полетіли. Там перебував член команди, який один був, наче сторож. Він там дивився, мабуть, щоб не викрали майно із "Захарія". І першим вибухом його поранило", - розповідає журналіст.
Як повідомляє Павло Авдокушин найбільший у Європі річковий плавучий кран LK-800 "Захарій" перебував в Херсоні на ремонті після роботи на Запорізькому мості, а потім опинився в окупації. Перед втечею з Херсона росіяни відбуксирували його разом з іншими суднами на лівий берег, де покинули.