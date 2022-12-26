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Українці захопили ще один новітній російський танк Т-90М, який підірвався на міні. ВIДЕО

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Українські воїни затрофеїли новітній російський танк Т-90М.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у фейсбуці Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Аристарх за##бує всіх своїми банкоматами, а я кулеметами))))) Черговий т90м-і ось що мені особисто незрозуміло. Ці жадібні, негідні люди, ЩО? ПОЧАЛИ ПУСКАТИ ТАНЧИКИ У БІЙ БЕЗ КОРД-МТ?! Ви ох#їли? Це вже не ваші кулемети, це МОЇ кулемети!!" - прокоментував він відео.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Блін, побачив фото Святоши у стрічці - аж жахнувся...
    Дуже шкода наших розвідників

    https://censor.net/ua/photo_news/3389428/************************************************************************************************************
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Drbest Good
    Со стороны Украины погибают Лучшие. Патриоты. Герои.

    А со стороны параши зеки и любители стиральных машин…
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