Ситуація на Донбасі важка, окупанти витрачають усі доступні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь просування, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 306 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Короткий звіт про сьогоднішній день. Перше – фронт. Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, "мінусувати" їх.

Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду – за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту й 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України.

Друге – це енергетика. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці й інфраструктурі. Готуємося до наступного року, і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обовʼязково зробить. Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії.

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Третій пункт. Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в США та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Усе, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки можливо", - сказав Зеленський.