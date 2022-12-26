Митрополит УПЦ МП Павло звернувся до Зеленського: хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі. ВIДЕО

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в Української православної церкви Московського патріархату храми на території Києво-Печерської лаври, які були в неї в оренді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зокрема, йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву.

За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння.

Він також сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді.

Також Павло попросив, щоби "люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити".

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