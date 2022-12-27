Пенсіонерку в Підмосков’ї викинули з автобуса за критику війни. ВIДЕО

Пасажир мовчки схопив бабусю і спочатку потягнув її по брудній підлозі, а потім викинув на вулицю.

Це сталося в підмосковному місті Довгопрудний, повідомляє Цензор.НЕТ. Відео інціденту опубліковане в соцмережах.

Жінка в розмові з іншими пасажирами називала Росію імперією та обурювалася, що росіяни вдерлися до України, ще й гумових чоботях, бо все в армії розкрадено. Один з пасажирів мовчки підійшов до неї, схопив за руку й потягнув по підлозі автобуса до виходу. Жінка намагалася вхопитися за свою співрозмовницю, але та відштовхнула її зі словами "За меня не цепляться".

Більшість пасажирів просто дивилися на те, що відбувається. Лише поодинокі з них питали: "Что вы делаете?".

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