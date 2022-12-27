Росіяни нищать у Маріуполі історичні будівлі, що пережили дві світові війни, - Андрющенко. ВIДЕО
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Знищена росіянами історія Маріуполя. Вулиця Миколївська та частина вулиці Грецької. Місце концентрації історичних пам’яток 19-го та початку 20-го сторіччя. Не залишено майже нічого. Те, що пережило дві світові війни 20-го століття не встояло під "звільненням" росіян", - написав він.
Також перетворений на руїни і внесений в плани на знищення найближчим часом будинок колишньої Маріїнської жіночої гімназії, яка відчинила свої двері у 1876 році.
"Будівлю, яку свого часу спалили нацисти при відступі з Маріуполя (хоча вже навіть історики сумніваються, хто насправді спалив Маріуполь при звільнені з огляду на реалії окупації) та яку було відновлено. Тепер росіяни довершують розпочате під час Другої світової війни", - зазначив Андрющенко.