Росіяни нищать у Маріуполі історичні будівлі, що пережили дві світові війни, - Андрющенко. ВIДЕО

Росіяни знищили вулиці Миколаївську та Грецьку в Маріуполі, де розташовано багато історичних пам’яток 19 та початку 20 століття.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Знищена росіянами історія Маріуполя. Вулиця Миколївська та частина вулиці Грецької. Місце концентрації історичних пам’яток 19-го та початку 20-го сторіччя. Не залишено майже нічого. Те, що пережило дві світові війни 20-го століття не встояло під "звільненням" росіян", - написав він.

Також перетворений на руїни і внесений в плани на знищення найближчим часом будинок колишньої Маріїнської жіночої гімназії, яка відчинила свої двері у 1876 році.

Також дивіться: На місці відомого в Маріуполі муралу "Мілана" окупанти написали пропагандистське гасло. ФОТО

"Будівлю, яку свого часу спалили нацисти при відступі з Маріуполя (хоча вже навіть історики сумніваються, хто насправді спалив Маріуполь при звільнені з огляду на реалії окупації) та яку було відновлено. Тепер росіяни довершують розпочате під час Другої світової війни", - зазначив Андрющенко.