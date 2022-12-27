Поранений окупант підриває себе гранатою на полі бою, не сподіваючись на евакуацію і меддопомогу. ВIДЕО

Російський окупант, діставши поранення після атаки українського бойового дрона, покінчив життя самогубством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант зумисне підірвав гранату.

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"На відео зафіксовано роботу операторів ударних дронів однієї з військових частин ДШВ ЗС України. Як бачимо, один російський окупант отримавши поранення не сподівається на евакуацію та першу медичну допомогу, а вирішує підривати себе гранатою", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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