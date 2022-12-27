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Поранений окупант підриває себе гранатою на полі бою, не сподіваючись на евакуацію і меддопомогу. ВIДЕО

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Російський окупант, діставши поранення після атаки українського бойового дрона, покінчив життя самогубством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант зумисне підірвав гранату. 

"На відео зафіксовано роботу операторів ударних дронів однієї з військових частин ДШВ ЗС України. Як бачимо, один російський окупант отримавши поранення не сподівається на евакуацію та першу медичну допомогу, а вирішує підривати себе гранатою", - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Стремление человека стать хорошим - очень похвально!
  • S. Fogger
    Росияне поддержите флешмоб.
  • FT FT
    А как же тогда белая Лада жене? Дома его бы не простили если бы вместо белых жигулей приехал инвалид
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