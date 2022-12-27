Російський священник агітує йти вбивати українців: "Воинская смерть - лучшая из всех смертей". ВIДЕО

Священник Російської православної церкви агітував вирушати на війну, лякаючи альтернативою впасти з даху під час селфі чи захлинутися блювотинням через пияцтво.

Відео проповіді опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - розмірковує священик.

Також він лякав росіян перспективами впасти з даху, знімаючи селфі чи бути вдареним током під час катання ззовні на електричці.

"Таких дурацких смертей - во! Так лучше с оружием в руках умереть, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать "Господи, помилуй" - и пошла душа в рай", - підсумував російський піп.

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Про те, що перед смертю росіянам треба буде вбивати безневинних людей, він у проповіді не згадав.

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