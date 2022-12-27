На визволеній Миколаївщині ексгумували тіла ще сімох цивільних, - Нацполіція. ВIДЕО

На визволеній від російських окупантів території Миколаївщини тривають стабілізаційні заходи, зокрема робота слідчих стосовно ексгумації тіл померлих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.

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"У селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння ворожого снаряду в двір свого помешкання. Саме в цей момент старенька перебувала на подвір’ї та отримала численні міно-вибухові травми. Через окупацію селища, рідні поховали родичку поміж дерев у садку прямо на території домоволодіння. Ще одне тіло засудженого, який відбував покарання у місцевій виправній колонії та помер через хворобу, було ексгумоване із подвір’я закладу", - йдеться в повідомленні.

Також на городі приватного будинку у селі Вавілове правоохоронці виявили поховання ще однієї 64-річної місцевої мешканки, яка померла через хворобу, та родичі поховали її самостійно на території домогосподарства.

Провели ексгумацію місцевого мешканця, що загинув через ворожі обстріли у селі Любомирівка. Дружина поховала його на подвір’ї.

Ще трьох померлих місцеві жителі поховали на місцевому кладовищі.

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