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Путін подзвонив школярці з окупованої Запорізької області: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВIДЕО

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Російський диктатор Володимир Путін зателефонував дівчинці із окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляють російські пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент країни-агресора нібито обрав її листівку на "Ялинці бажань".

"Чаєм пригощали? Бублики? Печиво. Смачно? Ну слава богу. Мамі з татом передавай привіт. Надішлеш мені... Я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків надішлеш? Так. Буду чекати новорічних подарунків. Гаразд?", - сказав Путін під час розмови.

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Топ коментарі

  • Артем 42df2539
    Така маленька, а вже майор
  • дератизатор
    Ті самі "агурчікі" що йому пришлють -
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  • Сергей Сергей b6462634
    Школярка сиділа у сусідній кімнаті і ніщо не видавало в ній співробітницю ФСО. Навіть майорські погони...
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