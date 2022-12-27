Путін подзвонив школярці з окупованої Запорізької області: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВIДЕО
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Російський диктатор Володимир Путін зателефонував дівчинці із окупованої частини Запорізької області.
Про це повідомляють російські пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент країни-агресора нібито обрав її листівку на "Ялинці бажань".
"Чаєм пригощали? Бублики? Печиво. Смачно? Ну слава богу. Мамі з татом передавай привіт. Надішлеш мені... Я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків надішлеш? Так. Буду чекати новорічних подарунків. Гаразд?", - сказав Путін під час розмови.