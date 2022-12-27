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Бійці спецпідрозділу НГУ "Омега" нищать російську бронетехніку на авдіївському напрямку. ВIДЕО безпілотника

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Спецпризначенці підрозділу "Омега" Національної гвардії України за тиждень знищили 7 одиниць броньованої техніки та понад півсотні російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни опублікували в соцмережах фрагменти своїх успішних атак на авдіївському напрямку.

"Ворог намагається зайти з флангу в Авдіївку, але військовим вдається фантастичними зусиллями утримати цей стратегічний сателіт на підходах до Донецька. Такої активності як зараз на цьому напрямку не було з червня. Ворог наступає механізованими підрозділами, інколи на декількох напрямках, здійснюючи масовані артилеристські обстріли", - командир групи підрозділу Дмитро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж тижня нацгвардійці знищили понад 10 одиниць бронетехніки противника, 2 БПЛА та склад з боєприпасами

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Ну, по перше - це красиво
  • Євген Дусик
    Пздц як красиво!
  • Senator 0eaca536
    Авдеевку мавзолейные Обезьяны путлера штурмуют девятый год...
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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