Бійці спецпідрозділу НГУ "Омега" нищать російську бронетехніку на авдіївському напрямку. ВIДЕО безпілотника

Спецпризначенці підрозділу "Омега" Національної гвардії України за тиждень знищили 7 одиниць броньованої техніки та понад півсотні російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни опублікували в соцмережах фрагменти своїх успішних атак на авдіївському напрямку.

"Ворог намагається зайти з флангу в Авдіївку, але військовим вдається фантастичними зусиллями утримати цей стратегічний сателіт на підходах до Донецька. Такої активності як зараз на цьому напрямку не було з червня. Ворог наступає механізованими підрозділами, інколи на декількох напрямках, здійснюючи масовані артилеристські обстріли", - командир групи підрозділу Дмитро.

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