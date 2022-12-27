Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо "миротворців" у Нагірному Карабаху. ВIДЕО

На неформальному саміті глав держав так званої СНД прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян дорікнув президенту РФ Володимиру Путіну в тому, що російська сторона не виконує досягнуті в листопаді 2020 року домовленості і вже 20 днів не контролює Лачинський коридор у Нагірному Карабаху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

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"Головне питання на цей момент – це та криза, яка у нас є в Лачинському коридорі. Ви знаєте, вже майже 20 днів Лачинський коридор перекритий. Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Я хочу нагадати, що згідно з тристоронньою заявою президента РФ, президента Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд пасажирів, вантажів, людей Лачинським коридором. Наразі виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових. Звичайно, хотілося б обговорювати цю ситуацію, які є варіанти..." – заявив Пашинян.

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