Дві колони російської техніки рушили з Маріуполя у Бердянському напрямку, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі зафіксували рух двох колон військової техніки РФ у Бердянському напрямку.

Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Фіксуємо рух техніки. Дві колони упродовж дня з Маріуполя у Бердянському напрямку", - написав він.

За інформацією радника, перша колона орієнтовно о 13:30 виїхала з міста, в ній було близько 50 одиниць техніки, зокрема гусенична техніка типу танки Т62 на лафетах. Підтверджено проходження через міст у районі с. Дем’янівка/Комишувате в Запорізьку область.

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За словами Андрющенка, друга колона виїхала орієнтовно о 15:00 з міста, в ній було теж близько 50 одиниць, зокрема танки та БМП на лафетах, вантажівки з боєкомплектом та живою силою.

"Продовжується посилення Мелітопольської ділянки фронту. Що частково підтверджується численними розмовами окупантів у місті", - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, російські загарбники поступово перетворюють тимчасово захоплений Маріуполь на військову базу.