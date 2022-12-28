Снайпер нищить окупантів під час бою в місті: "Їб#нув туди, звідки вогонь вели і вони заткнулися. Шукай ще вогневі точки!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис бою українського снайпера з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що зроблений камерою, встановленою на амуніції снайпера, чути розмову про ураження однієї вогневої точки противника і прохання снайпера шукати нові місця, звідки окупанти ведуть вогонь. Судячи із запису, бій триває в місті.

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