Снайпер нищить окупантів під час бою в місті: "Їб#нув туди, звідки вогонь вели і вони заткнулися. Шукай ще вогневі точки!". ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис бою українського снайпера з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що зроблений камерою, встановленою на амуніції снайпера, чути розмову про ураження однієї вогневої точки противника і прохання снайпера шукати нові місця, звідки окупанти ведуть вогонь. Судячи із запису, бій триває в місті.
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