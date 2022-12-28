Українські військові знищили російський танк: "Башту відірвало? Так!". ВIДЕО
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Воїни з Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро знищили російський танк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
Судячи із відео, удар був такої потужності, що у танка відлетіла башта. На якому напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.
"Ну, нам подобається, як воно горить...як орки суєтяться....помирають... Дуже цікава розважальна програма. Деяким просто башту відриває", - жартують військові.