Українські військові знищили російський танк: "Башту відірвало? Так!". ВIДЕО

Воїни з Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро знищили російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Судячи із відео, удар був такої потужності, що у танка відлетіла башта. На якому напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.

"Ну, нам подобається, як воно горить...як орки суєтяться....помирають... Дуже цікава розважальна програма. Деяким просто башту відриває", - жартують військові.

Також читайте: Артилеристи знищують ворожий танк, який окупанти намагались сховати у лісосмузі. ВIДЕО безпілотника