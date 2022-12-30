Падіння ракети в Білорусі може бути "навмисною провокацією ЗСУ", - Міноборони РБ. ВIДЕО

Міністерство оборони Білорусі розглядає дві версії падіння ракети на своїй території.

Про це заявив начальник зенітних ракетних військ ЗС РБ Кирило Казанцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вражена нами ціль прилетіла з українського боку", - сказав він.

Казанцев озвучив дві версії падіння ракети: перша - "ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" або "несправність ракети", друга - "навмисна провокація ЗСУ".

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Нагадаємо, 29 грудня, під час масованої російської ракетної атаки по Україні стало відомо про падіння ракети у Брестській області РБ.

Влада Білорусі заявила, що ця ракета - українська. Та викликала посла України Кизима. Міністерство оборони України заявило про готовність розслідувати інцидент і при цьому не виключає, що падіння ракети могло стати наслідком з боку провокації РФ.