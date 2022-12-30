Падіння ракети в Білорусі може бути "навмисною провокацією ЗСУ", - Міноборони РБ. ВIДЕО
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Міністерство оборони Білорусі розглядає дві версії падіння ракети на своїй території.
Про це заявив начальник зенітних ракетних військ ЗС РБ Кирило Казанцев, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вражена нами ціль прилетіла з українського боку", - сказав він.
Казанцев озвучив дві версії падіння ракети: перша - "ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" або "несправність ракети", друга - "навмисна провокація ЗСУ".
Нагадаємо, 29 грудня, під час масованої російської ракетної атаки по Україні стало відомо про падіння ракети у Брестській області РБ.
Влада Білорусі заявила, що ця ракета - українська. Та викликала посла України Кизима. Міністерство оборони України заявило про готовність розслідувати інцидент і при цьому не виключає, що падіння ракети могло стати наслідком з боку провокації РФ.