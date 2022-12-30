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Падіння ракети в Білорусі може бути "навмисною провокацією ЗСУ", - Міноборони РБ. ВIДЕО

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Міністерство оборони Білорусі розглядає дві версії падіння ракети на своїй території.

Про це заявив начальник зенітних ракетних військ ЗС РБ Кирило Казанцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вражена нами ціль прилетіла з українського боку", - сказав він.

Казанцев озвучив дві версії падіння ракети: перша - "ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" або "несправність ракети", друга - "навмисна провокація ЗСУ".

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Нагадаємо, 29 грудня, під час масованої російської ракетної атаки по Україні стало відомо про падіння ракети у Брестській області РБ.

Влада Білорусі заявила, що ця ракета - українська. Та викликала посла України Кизима. Міністерство оборони України заявило про готовність розслідувати інцидент і при цьому не виключає, що падіння ракети могло стати наслідком з боку провокації РФ.

Топ коментарі

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    це не провокація, а пішли ви на х у й, бульбаші засцяні, з вашого болота в нашу країну летять ракети і дрони, а ви, прокладки окурка путіна, підставили свою дупу для допомоги в цьому. ми в праві збивати ракети, які летять в нашу країну, і по х у ю на вас, навіть якби і в дитсадок ваший попали б!
  • Ziu Zou
    Говна кусок, с вашей иудской территории по нам чего только не летит
  • Имярек
    Провокацією щоб що?
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