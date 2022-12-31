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Сьогоднішня ракетна атака - це не підсумок року, це підсумок долі самої Росії, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава-терорист не отримає прощення.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії.

Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи.
Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу.
Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити.

И по-русски.
Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.
Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - наголосив президент.

Зеленський подякував всім, хто захищає Україну, а також енергетикам.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    в асфальт закатані зеплесенью.
  • Sergiy Vitalyovich
    Навіщо витрачатися на ракети, коли можна профінансувати Єдиний телемарафон та телеканал "Дом"? Та й велике крадівництво нікуди не ділося. Ракети не на часі.
  • Аллоизий No4
    Очередной видосик-гундосик в ответ на ракеты? Ну, кто во что гаразд.
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