Путін програє в Україні, - Джонсон оприлюднив свій новорічний прогноз. ВIДЕО

Коротке відеозвернення Джонсон опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" – написав Джонсон.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA