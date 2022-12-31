Путін програє в Україні, - Джонсон оприлюднив свій новорічний прогноз. ВIДЕО

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

Коротке відеозвернення Джонсон опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" – написав Джонсон.

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