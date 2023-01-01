Події минулого року шокували цивілізований світ. Але ми вистояли. Вірю у Перемогу в новому році, - Наєв. ВIДЕО
Про це заявив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у новорічному вітанні, інформує Цензор.НЕТ.
"У підручниках з Новітньої історії України з’являться розділи з героїчної оборони Києва і Харкова, Чернігова та Ізюма, Авдіївки і Бахмута. Буде незламний Маріуполь, звільнений Херсон, буде Запоріжжя і Миколаїв… Буде наша єдність з заходу на схід і з півночі на південь. Ми з Вами будемо пам’ятати все. Бо неможливо стерти з пам’яті рідних облич з Бучі і Гостомеля, Ірпеня і Бородянки. Ми будемо пам’ятати, щоб не повторити. Ми будемо пам’ятати, щоб мирно жити далі", - зазначає Наєв.
"Я вірю, що Новий рік принесе нам довгоочікувану Перемогу та повернення до рідних домівок чоловіків і дружин, братів і сестер, синів і доньок. Всі вони повернуться героями! Ми не десятки, а сотні, тисячі і мільйони разів переконувалися у тому, що наш дух - не зламати, нашої надії - не принизити, наш рід - не викорінити", - додає він.
За його словами, тільки з вірою у перемогу ми будемо наближати повернення миру. Наша земля - належить нам, наші традиції - нетлінні, наші святині - вічні!
"Україна була! Україна є! Україна буде! Слава Україні Разом переможемо!", - резюмує командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.