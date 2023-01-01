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Події минулого року шокували цивілізований світ. Але ми вистояли. Вірю у Перемогу в новому році, - Наєв. ВIДЕО

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Рік, який минув, став безжальним на події, що шокували весь цивілізований світ. Але ми вистояли, показавши свою згуртованість та силу духу. Вистояли, вписавши в історію славетні імена героїв.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у новорічному вітанні, інформує Цензор.НЕТ.

"У підручниках з Новітньої історії України з’являться розділи з героїчної оборони Києва і Харкова, Чернігова та Ізюма, Авдіївки і Бахмута. Буде незламний Маріуполь, звільнений Херсон, буде Запоріжжя і Миколаїв… Буде наша єдність з заходу на схід і з півночі на південь. Ми з Вами будемо пам’ятати все. Бо неможливо стерти з пам’яті рідних облич з Бучі і Гостомеля, Ірпеня і Бородянки. Ми будемо пам’ятати, щоб не повторити. Ми будемо пам’ятати, щоб мирно жити далі", - зазначає Наєв.

"Я вірю, що Новий рік принесе нам довгоочікувану Перемогу та повернення до рідних домівок чоловіків і дружин, братів і сестер, синів і доньок. Всі вони повернуться героями! Ми не десятки, а сотні, тисячі і мільйони разів переконувалися у тому, що наш дух - не зламати, нашої надії - не принизити, наш рід - не викорінити", - додає він.

За його словами, тільки з вірою у перемогу ми будемо наближати повернення миру. Наша земля - належить нам, наші традиції - нетлінні, наші святині - вічні!

"Україна була! Україна є! Україна буде! Слава Україні Разом переможемо!", - резюмує командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Шокованими були саме ті люди, які свідомо відкидали правду про расєйкіну суть, замовчували їхні злочини, відвертались від жертв. Так тривало аж поки кожному дятлу перед очі не кинули розірвані тіла .
  • Николай Николаевич b96f438b
    Узкая ********* будєт дєницифіцирована і демілітарізірована!
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    И изолирована от мирового сообщества лет на 40, а лучше на 100 после демилитаризации.
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