Події минулого року шокували цивілізований світ. Але ми вистояли. Вірю у Перемогу в новому році, - Наєв. ВIДЕО

Рік, який минув, став безжальним на події, що шокували весь цивілізований світ. Але ми вистояли, показавши свою згуртованість та силу духу. Вистояли, вписавши в історію славетні імена героїв.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у новорічному вітанні, інформує Цензор.НЕТ.

"У підручниках з Новітньої історії України з’являться розділи з героїчної оборони Києва і Харкова, Чернігова та Ізюма, Авдіївки і Бахмута. Буде незламний Маріуполь, звільнений Херсон, буде Запоріжжя і Миколаїв… Буде наша єдність з заходу на схід і з півночі на південь. Ми з Вами будемо пам’ятати все. Бо неможливо стерти з пам’яті рідних облич з Бучі і Гостомеля, Ірпеня і Бородянки. Ми будемо пам’ятати, щоб не повторити. Ми будемо пам’ятати, щоб мирно жити далі", - зазначає Наєв.

"Я вірю, що Новий рік принесе нам довгоочікувану Перемогу та повернення до рідних домівок чоловіків і дружин, братів і сестер, синів і доньок. Всі вони повернуться героями! Ми не десятки, а сотні, тисячі і мільйони разів переконувалися у тому, що наш дух - не зламати, нашої надії - не принизити, наш рід - не викорінити", - додає він.

За його словами, тільки з вірою у перемогу ми будемо наближати повернення миру. Наша земля - належить нам, наші традиції - нетлінні, наші святині - вічні!

"Україна була! Україна є! Україна буде! Слава Україні Разом переможемо!", - резюмує командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

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