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Ялинка в бліндажі, постріли, салати та побажання окупантам: новорічна ніч на передовій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Журналісти поїхали до 5-го окремого штурмового полку на передову аби зустріти Новий рік з тими, хто боронить Україну та українців зі зброєю в руках і щодня наближає нашу перемогу.

Як військові зустріли Новий 2023 рік у бліндажі дивіться у новому відео "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

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Ялинка в бліндажі, постріли, салати та побажання окупантам: новорічна ніч на передовій 01

Ялинка в бліндажі, постріли в новорічну ніч і незламний дух українських військових, це все про святкування переможного Нового року на передовій.

Ялинка в бліндажі, постріли, салати та побажання окупантам: новорічна ніч на передовій 02

"В 2023 точно буде перемога", - кажуть військові нарізаючи салати, дивляться новорічні фільми та говорять з рідними.

Ялинка в бліндажі, постріли, салати та побажання окупантам: новорічна ніч на передовій 03

Ворогу ж побажати можуть лише одне - "йдіть додому".

Та навіть в новорічну ніч не стихають ворожі постріли і раз за разом наші військові дають гідну відповідь.

Ялинка в бліндажі, постріли, салати та побажання окупантам: новорічна ніч на передовій 04

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