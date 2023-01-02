На аеродромі у Воронежі пролунали вибухи, - соцмережі. ВIДЕО

У Воронежі пролунали вибухи на аеродромі "Балтімор", де розташовується бойова авіація РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві соцмережі.

"Воронівці повідомили про дуже гучну "бавовну". Було чути у всіх районах міста. За повідомленнями вже десятків людей, не схоже на петарди чи салюти", - пишуть у соцмережах.

Офіційних повідомлень про вибухи немає.

Нагадаємо, "Балтімор" - це військовий аеродром у Воронежі. Колишня назва: "Воронеж-Б". Аеродром засновано у 1930-х роках.

На аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

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