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На аеродромі у Воронежі пролунали вибухи, - соцмережі. ВIДЕО

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У Воронежі пролунали вибухи на аеродромі "Балтімор", де розташовується бойова авіація РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві соцмережі.

"Воронівці повідомили про дуже гучну "бавовну". Було чути у всіх районах міста. За повідомленнями вже десятків людей, не схоже на петарди чи салюти", - пишуть у соцмережах.

Офіційних повідомлень про вибухи немає.

Нагадаємо, "Балтімор" - це військовий аеродром у Воронежі. Колишня назва: "Воронеж-Б". Аеродром засновано у 1930-х роках.

На аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

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Топ коментарі

  • Белла Богун
    Нарешті, фраза:"Пора бомбить Воронеж", набула реального змісту!
  • Garry Grant
    З новим роком,@банута кацапня.
  • Яр Холодний
    У давні часи персидському царю Кіру виявилося мало завойованої Персії Він вирішив підкорить собі кочові племена Північного Причорномор"я - скіфів Довго він ганявся за ними по степах - а скіфи "партизанили", вимотуючи персів В кінці-кінців (коли війська Кіра опинилися серед безводних степів, вимотані до кінця) скіфи дали битву В результаті військо Кіра було розгромлене, а цариці Томіріс (єдина в історії жінка-полководець) принесли голову Кіра Вона звеліла принести їй бурдюк з кров"ю Голову його вона запхнула всередину з словами: "Ти хотів крові? Упийся нею!"
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