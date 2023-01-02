Новини Відео

Через перепади напруги на деяких станціях метро в Києві працюють не всі турнікети: утворилися черги. ВIДЕО

2 58810
У Києві через проблеми в роботі турнікетів на деяких станціях метро утворились черги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначається, фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

"Станції: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" працюють у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: На коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро виявлені предмети, схожі на уламки ракети, - КМДА

Про повне відновлення роботи турнікетів буде повідомлено додатково.

Топ коментарі

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Нехай це буде самою більшою "проблемою" у Києві, бо рашисти намагалися добитися того, щоб взагалі не було електрики в Україні, водопостачання та опалення, але їм це не вдається і кремляді просто бісяться від цього. І дуже добре, що і 31-го грудня, і 1-го та 2-го січня, рашистам добре "прилітає" по базам та аеродромам руССко-нацистських орків переправляючи їх через Лету на концерт Кобзону!
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    нафига это постить ?на радость **********?
  • Colt
    Надо просто перепрыгивать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини