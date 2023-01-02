Через перепади напруги на деяких станціях метро в Києві працюють не всі турнікети: утворилися черги. ВIДЕО
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У Києві через проблеми в роботі турнікетів на деяких станціях метро утворились черги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Як зазначається, фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.
"Станції: "Героїв Дніпра", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Сирець", "Палац Спорту", "Кловська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харківська" працюють у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні.
Про повне відновлення роботи турнікетів буде повідомлено додатково.