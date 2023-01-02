Агента РФ, який оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів, затримали на Львівщині, - СБУ. ВIДЕО

На Львівщині затримали російського агента, який збирав розвіддані для окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зазначається, що ним виявився житель Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

"З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби", - йдеться в повдіомленні.

Працівники СБУ викрили чоловіка на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР".

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО