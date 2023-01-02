Новини Відео • Війна

Агента РФ, який оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів, затримали на Львівщині, - СБУ. ВIДЕО

15 18847
На Львівщині затримали російського агента, який збирав розвіддані для окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що ним виявився житель Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

"З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби", - йдеться в повдіомленні.

Працівники СБУ викрили чоловіка на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР".

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Виктор Ле
    Повісьте його рядом з об'єктом...
  • vigo
    В тему.
    О. Пономарь.

    Итак, что произошло в Макеевке в новогоднюю ночь?

    Из Саратовской области прибыла огромная партия (около тысячи) мобилизованных и их разместили в корпусах бывшего ПТУ.

    Прямо после боя курантов (по Киеву) было три прилета HIMARS. Но.

    Когда вы раньше видели здания после прилета HIMARS, то вы заметили, что HIMARS не причиняет такого ущерба зданию. HIMARS может пробить крышу, несколько перекрытий, обвалить в следствие часть здания и тд, но - не снести всё здание под ноль (см. фото).

    Но в Макеевке был двойной джек-пот. В этом здании ПТУ был еще (в подвале) склад боеприпасов. То есть, мобилизованных поселили на пороховую бочку и там они открыли водку и шампанское, достали свои домашние деликатесы и собирались радостно встретить Новый год.

    От момента прилета HIMARS до детонации склада БП прошло 28 минут и, естественно, они не успели эвакуироваться в суматохе.

    Есть подтверждения, что фрагменты тел разлетались на сотни метров. Счет уничтоженных врагов идет на сотни.

    Вывод.

    Новый год начался с одной из крупнейших (одномоментных) успешных акций ВСУ за всю войну. Сравнима с крейсером Москва.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини