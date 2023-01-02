Ігнат не відкидає ймовірності масованих обстрілів України напередодні 7 січня: "Будемо готуватися". ВIДЕО

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає, що Росія здійснить чергову масовану атаку на Україну перед Різдвом, яке частина українців святкує 7 січня.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Ігнат зазначив, що про плани РФ щодо обстрілу знає лише військове керівництво РФ, втім ЗСУ і Повітряні сили мають постійно бути готовими до удару.

"Ми очікуємо, ми готуємося... Ми ж бачимо, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам потрібно просто готуватися й тримати порох сухим, ракети щоб були заряджені, люди готові", - каже він.

Ігнат додав, що Росія не хоче змінювати своїх намірів, тому захисники України будуть готуватися й відбивати усі загрози, які летять. Він закликав вірити у наші сили й підтримувати їх.

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