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Ігнат не відкидає ймовірності масованих обстрілів України напередодні 7 січня: "Будемо готуватися". ВIДЕО

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Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає, що Росія здійснить чергову масовану атаку на Україну перед Різдвом, яке частина українців святкує 7 січня.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Ігнат зазначив, що про плани РФ щодо обстрілу знає лише військове керівництво РФ, втім ЗСУ і Повітряні сили мають постійно бути готовими до удару.

"Ми очікуємо, ми готуємося... Ми ж бачимо, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам потрібно просто готуватися й тримати порох сухим, ракети щоб були заряджені, люди готові", - каже він.

Ігнат додав, що Росія не хоче змінювати своїх намірів, тому захисники України будуть готуватися й відбивати усі загрози, які летять. Він закликав вірити у наші сили й підтримувати їх.

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Топ коментарі

  • Flying Eagle
    Та можуть обстріляти коли завгодно - і перед 7 січня, і перед 10,і перед 15... А можуть і не обстріляти. От 31 грудня стріляли, а перед цим - 29... І ніяких 10 днів інтервалу між обстрілами не було, про які говорили перед цим.
    Що не заява чи новина - то пальцем у небо.
  • Fjall_Raven
    а вот в якутск уже "прилетело". природа наносит ответный удар недоимперии ))
    https://www.youtube.com/post/Ugkx6iD7nesONAys1vBeVcDB0VzEKAlfGf-9
  • Flying Eagle
    20 ракет було - теж немало. В Києві, Хмельницькому біди наробили..
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