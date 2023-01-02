"Наша робота непомітна для більшості, льотчики виконують своє завдання тихо", - полковник Повітряних сил Євген Булацик. ВIДЕО
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Офіцер Збройних Сил України, пілот Євген Булацик, який почав захищати Батьківщину ще в 2014 році, розповів про знищення колон російських окупантів під Києвом, Херсоном, на Донеччині і острові Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перше інтерв’ю пілота українськой авіаційної бригади бомбардувальників Су-24, полковника Євгена Булацика. Як воює українська авіація проти ворога, який в десятки разів переважає у кількості та якості бойової техніки, як діють в умовах однієї з найпотужніших систем ППО, під ударами балістичних та крилатих ракет. Багато разів російське Міноборони знищувало усю українську авіацію, але герої-пілоти знаходять можливості знищувати окупантів, попри смертельний ризик", - прокоментував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.