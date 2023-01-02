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"Наша робота непомітна для більшості, льотчики виконують своє завдання тихо", - полковник Повітряних сил Євген Булацик. ВIДЕО

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Офіцер Збройних Сил України, пілот Євген Булацик, який почав захищати Батьківщину ще в 2014 році, розповів про знищення колон російських окупантів під Києвом, Херсоном, на Донеччині і острові Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перше інтерв’ю пілота українськой авіаційної бригади бомбардувальників Су-24, полковника Євгена Булацика. Як воює українська авіація проти ворога, який в десятки разів переважає у кількості та якості бойової техніки, як діють в умовах однієї з найпотужніших систем ППО, під ударами балістичних та крилатих ракет. Багато разів російське Міноборони знищувало усю українську авіацію, але герої-пілоти знаходять можливості знищувати окупантів, попри смертельний ризик", - прокоментував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Office Den Haag
    "Чому така кількість пристойних людей раптом вирішили, що в поздоровленні Зеленського все прекрасно й «немає до чого до&батися»?

    Бо вони бачать лише те, що в цій промові є.

    Й свідомо чи підсвідомо ігнорують те, чого там немає.

    А немає там визнання, що весь попередній курс цієї влади був помилкою й брехнею, а ігнорування небезпеки перед самим початком вторгнення - безпрецедентним злочином перед своїм народом, який призвів до абсолютно лютих наслідків.

    А без цього визнання, без каяття й благання пробачити, всі найпатріотичніші пасажі з промови є такою самою брехливою піар-акцією, як і обіцянка закінчити війну в 2019..."
  • Hanka Panyanka
    як це непомітна, робота всіх на фронті дуже помітна, завдяки їй більшість з нас ще живі, не втратили свій дім, та маємо батьківщину...
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