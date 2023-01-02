"Наша робота непомітна для більшості, льотчики виконують своє завдання тихо", - полковник Повітряних сил Євген Булацик. ВIДЕО

Офіцер Збройних Сил України, пілот Євген Булацик, який почав захищати Батьківщину ще в 2014 році, розповів про знищення колон російських окупантів під Києвом, Херсоном, на Донеччині і острові Зміїний.