Єгері ДШВ нищать окупантів у районі Бахмута. ВIДЕО

Аеророзвідка та артилерія 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили позиції російських окупантів поблизу Бахмута.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За наведенням операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ, артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося. Зокрема, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І одночасно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - пише в коментарі до запису Бутусов.

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