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Єгері ДШВ нищать окупантів у районі Бахмута. ВIДЕО

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Аеророзвідка та артилерія 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили позиції російських окупантів поблизу Бахмута.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За наведенням операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ, артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося. Зокрема, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І одночасно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - пише в коментарі до запису Бутусов.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    даже у овощей больше смысла в жизни чем у рабсиян,расияне раждаються для того чтобы поехать в другую страну и там успешно окочуриться
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Єгерям ДШВ України й надалі вдалого полювання...
  • Александр Краус
    Четкая утилизация биомусора.
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