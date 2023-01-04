Радник експрезидента США Трампа з нацбезпеки Флін: "Зеленського покликали виступити в Конгресі, а треба було його звідти викинути і не давати грошей". ВIДЕО

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Флін заявив, що підтримка України у війні з Росією нічим хорошим для США не завершиться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Флін сказав в інтерв'ю Real America's Voice.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми врешті маємо змиритися з тим, що це все для нас хорошим не закінчиться. Я кажу своїм знайомим, які вирішили себе спробувати у якості найманців в Україні, що час звідти тікати якомога швидше. Вони ж там непогано заробляють, враховуючи те, що США вже витратило на Україну понад 110 мільярдів доларів. Це найбільші витрати нашого часу, наших грошей і нам потрібно якнайшвидше звідти піти. Тим більше, що є спосіб прийти до миру. Тим хто думає, що Росія перебуває у скрутному становищі - глибоко помиляються. Хлопця в спортивному костюмі - Зеленського, якого покликали виступати в Конгрес, треба було викинути звідти і недавати йому грошей", - заявив Флін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп-молодший заступився за УПЦ МП і поставив під сумнів продовження допомоги Україні