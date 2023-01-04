У білоруському Борисові викликають чоловіків до військкоматів "для уточнення облікових даних". ВIДЕО

В білоруському Борисові викликають чоловіків до військкоматів нібито "для уточнення облікових даних".

Про це свідчить інформаційне табло на автовокзалі, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату чи сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних", - йдеться у тексті на інформаційному табло на автовокзалі.

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