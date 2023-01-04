Волонтери зібрали гроші на підводний безпілотник. ВIДЕО
Про це повідомляється на сторінці ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють United24, збір було завершено ввечері, напередодні Нового року.
"Підписники інтернет-видання "Блискавка" завершили новорічний збір на морський дрон! Назву було обрано однойменну та символічну. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку!", - йдеться у повідомленні.
У рамках проекту United24 уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів. Кожен безпілотник коштує близько 10 млн. грн., тому виробникам необхідно отримати 1 млрд. грн.
Як повідомляв Президент України, морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.
У жовтні 2022 року кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту рф. Атаку на кораблі було здійснено як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та інші.
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