Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відповідне відео з’явилося 4 січня на ютуб-каналі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed. Цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців - знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення. Наші колеги з видання "Наші гроші. Львів" ідентифікували російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні. Хто з росіян запускає дрони-камікадзе, якими тероризують українців - дивіться у спільному матеріалі "Слідства.Інфо" та "Наші гроші. Львів", - йдеться в описі відеоролика.
Журналісти ідентифікували 4-х російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.
Сєргєй Созінов, Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ), Глєб Півкін та Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ) є військовослужбовцями 294-го центру з Коломни.
У Коломні росіяни навчають операторів дронів і тестують нові зразки перед відряджанням у війська.
Восени 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час "навчань" в Ірані збігся із датою постачання Росії першої партії іранських дронів.
Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів - "Соколіная охота".
У 2022 році "ігри" проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого знаходиться секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами.
Відзначається, що влітку 2022 року російська делегація двічі відвідувала авіабазу.
У "Соколіній охоті - 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.