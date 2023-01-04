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Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Українські журналісти встановили кількох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Відповідне відео з’явилося 4 січня на ютуб-каналі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed. Цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців - знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення. Наші колеги з видання "Наші гроші. Львів" ідентифікували російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні. Хто з росіян запускає дрони-камікадзе, якими тероризують українців - дивіться у спільному матеріалі "Слідства.Інфо" та "Наші гроші. Львів", - йдеться в описі відеоролика.

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Журналісти ідентифікували 4-х російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

Сєргєй Созінов, Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ), Глєб Півкін та Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ) є військовослужбовцями 294-го центру з Коломни.

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 01
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 02
Сєргєй Созінов

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 03
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 04
Андрєй Стєповой

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Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 05
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 06
Глєб Півкін

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 07
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 08
Євгєній Глухов

У Коломні росіяни навчають операторів дронів і тестують нові зразки перед відряджанням у війська.

Восени 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час "навчань" в Ірані збігся із датою постачання Росії першої партії іранських дронів.

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Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів - "Соколіная охота".

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 09

У 2022 році "ігри" проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого знаходиться секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами.

Відзначається, що влітку 2022 року російська делегація двічі відвідувала авіабазу.

У "Соколіній охоті - 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.

Читайте також: Росіяни постійно перевозять іранські дрони та їхні пускові установки, ховаючи від ЗСУ, - The New York Times

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Топ коментарі

  • Александр Ассаф
    Знайти і знищити..крапка.
  • акаб акабіч
    пздц соколикам
  • Andy Fisher 67a9edc7
    "Какие отвратительные рожи!" (С)
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