Норвезькі інструктори готують українських новобранців. ВIДЕО

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відеозапис, на якому закарбована підготовка норвезькими інструкторами українських новобранців у межах операції "Інтерфлекс".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генштаб повідомляє у Фейсбуці.

"Фрагмент атмосферного відео із різдвяного підсумку року Збройних сил Королівства Норвегії, де показані кілька миттєвостей підготовки норвезькими інструкторами українських новобранців у рамках операції "Інтерфлекс" під керівництвом Великої Британії", — ідеться в повідомленні.

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У Генштабі наголосили, що ЗСУ вдячні Королівству Норвегія за підтримку і допомогу.