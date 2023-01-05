Окупанти заявили, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою у Криму. ВIДЕО
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Російські пропагандистські канали повідомляють, що у селищі Нижньогірське було чути вибухи, і нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Місцеві жителі повідомили про вибухи у селищі Нижньогірське у Криму.
"Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що нібито сили ППО тимчасово окупованого Криму "збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали в поле".
При цьому в повідомленні телеграм-канал цитує проросійського пропагандиста Олександра Таліпова: "Детонація після збиття, уражень немає".