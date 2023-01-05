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Перших завербованих ПВК "Вагнер" в’язнів, які воювали в Україні, відпустили на волю, - росЗМІ. ВIДЕО

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В Росії відпустили на волю першу групу завербованих ПВК "Вагнер" ув’язнених, які півроку вбивали українців на війні. З них зняли всі судимості.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

До в’язнів звернувся власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він заявив, що суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

Пригожин стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

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Наостанок Пригожин дав рекомендації злочинцям. "Багато не бухаєте, наркотики не вживаєте, баб не ґвалтуєте", - підсумував він.

Частина з відпущених на волю в’язнів сказали Пригожину, що хочуть "повернутися, доробити те, що почали".

Топ коментарі

  • K Raze
    це, насправді, чудова новина: гвалтівники, мародери і вбивці тепер будуть на волі на самій росії
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Та досить вам. Після того, як камери було вимкнено, цих йолопів знову загнали в автозаки і відправили, куди треба. Це все для красивої картинки, щоб більше дурників у ПВК заманити.
  • Kozak Palestina
    це пропагандистська постанова. спеціально для тих, хто думає що можна так звільнитись. бо на Московії в зонах кажуть, що Вагнер то на 100 % квиток в пакет. От Пригожин і зробив шоу, щоб легковірні вербувались .
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