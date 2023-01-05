Бійці ССО ліквідували розвідгрупу росіян поблизу Бахмута. ВIДЕО

Бійці-спецпризначенні ліквідували розвідгрупу російських окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бойового зіткнення опублікований у соцмережі.

"Який вигляд має розвідувальна група росіян після зустрічі з ССО України? Правильна відповідь - ніякий. На відео - результат знищення ворожих розвідників під Бахмутом однією з бойових груп Сил спеціальних операцій", - пише у коментарі автор публікації.

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