Бійці ССО ліквідували розвідгрупу росіян поблизу Бахмута. ВIДЕО
57 23025
Бійці-спецпризначенні ліквідували розвідгрупу російських окупантів поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор. НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бойового зіткнення опублікований у соцмережі.
"Який вигляд має розвідувальна група росіян після зустрічі з ССО України? Правильна відповідь - ніякий. На відео - результат знищення ворожих розвідників під Бахмутом однією з бойових груп Сил спеціальних операцій", - пише у коментарі автор публікації.