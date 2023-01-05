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Робота ворожої ППО та приліт в окупованому Криму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВIДЕО

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У мережі опублікований ще один відеозапис роботи російської ППО сьогоднішньої ночі на території окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, окупантам не вдалося збити все і на записі присутній звук, що дуже схожий на вибух після влучання в який об'єкт. Як повідомляє автор публікації, вірогідніше за все, йдеться про нафтобазу.

"Крим. Вночі потужна бавовна сталася у Нижньогірському району тимчасово окупованого Криму. Це між Феодосією і Джанкоєм. Офіційно окупанти поки що мовчать, але через своїх шісток заявляють, що збили два дрони, але по відео схоже на прильот. Тут нафтобаза...", - пише він у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    це камні с неба крисьониші ...
  • Dyukov
    Такое ощущение, что они просто валят в небо наобум, даже не видя цель. От і добре)
  • Олександр Дніпро
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