У Петербурзі горіло підприємство "Білорусь-МТЗ". Загинули двоє людей. ВІДЕО+ФОТО

У Санкт-Петербурзі сталася велика пожежа на підприємстві "Білорусь-МТЗ", що є дилером низки білоруських підприємств, зокрема, Мінського тракторного заводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

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Пожежа розпочалася о 9 ранку за місцевим часом. Вогонь охопив 420 квадратних метрів, гасити його довелося зусиллями понад 30 рятувальників.

Підприємство, на якому сталася пожежа - російський дилер низки білоруських підприємств, починаючи з Мінського тракторного заводу.

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Останнім часом в РФ зросла кількість масштабних пожеж. Так, в грудні палали склади в Новосибірську, перед пожежею було чути вибухи. У Владивостоці вогонь знищив приміщення на 2 000 кв.м. Горів склад Мікоянівського м'ясокомбінату в Москві. Наприкінці листопада у Волгограді палали ангари з пластиком. Також горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Суразькому районі Брянської області, великі торгові центри в Москві та Московській області, ТЕЦ у Пермі, нафтонакопичувач на аеродромі в Курську, комбінат "Слава" в Брянській області.