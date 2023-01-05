Чотири лідери держав-партнерів проінформовані про оборонні потреби України, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 5 січня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці президента.

"Сьогодні був черговий активний дипломатичний день: іще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста.

Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію в цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як вона його здійснить. Ми це забезпечимо.

І щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.

Хочу сьогодні подякувати Президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави.

Дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу! Дякую всім, хто воює і працює заради того, щоб терористи зазнали поразки!", - зазначив Зеленський.

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