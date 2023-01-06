Російські морпіхи втікають з позиції поблизу Гуляйполя після атаки українських артилеристів. ВIДЕО

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола влучно атакували позиції російських морпіхів поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки артилеристів опублікований у соцмережах. Ті окупанти, які вижили, почали втікати вже після першого пострілу. На записі можна нарахувати вісім "бігунів". Другий та третій постріл українських артилеристів застав російських морпіхів вже на значній відстані від їхніх позицій. На відео можна розгледіти, як після першого влучання по позиціях угору злітає тіло ліквідованого окупанта.

"44 окрема артилерійська бригада ЗСУ в районі міста Гуляйполе, змусила модних російських морпіхів тікати зі своїх позицій. Хто забарився - той у чорному пакеті додому", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота артилерії 44-ї бригади ім.гетьмана Данила Апостола. ФОТОрепортаж