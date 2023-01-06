Пам’ятник російському вченому Ломоносову демонтували в Дніпрі. ВIДЕО

У Дніпрі 6 січня провели демонтаж пам’ятника російському вченому Михайлу Ломоносову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро обласний". Там опублікували кадри з декомунізації на проспекті Дмитра Яворницького.

"Щойно в Дніпрі демонтували останній пам’ятник в рамках декомунізації. На звалище історії відправився пам’ятник Ломоносову", – йдеться у пості.

Заввишки монумент 7,7 метра, а важить понад 30 тонт. Водночас його демонтаж ускладнювали спеціальні вольфрамові стержні.

Як зазначається, зберігатися пам’ятник буде там, де і всі інші демонтовані – на території одного з комунальних підприємств міста. А його подальша доля також буде вирішуватися згодом.

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Як повідомлялося, 4 січня у Дніпрі знесли радянські пам’ятники Юхимові Пушкіну і Олександру Матросову. Демонтаж відбувався у межах дерусифікації та декомунізації.