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Пам’ятник російському вченому Ломоносову демонтували в Дніпрі. ВIДЕО

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У Дніпрі 6 січня провели демонтаж пам’ятника російському вченому Михайлу Ломоносову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро обласний". Там опублікували кадри з декомунізації на проспекті Дмитра Яворницького.

"Щойно в Дніпрі демонтували останній пам’ятник в рамках декомунізації. На звалище історії відправився пам’ятник Ломоносову", – йдеться у пості.

Заввишки монумент 7,7 метра, а важить понад 30 тонт. Водночас його демонтаж ускладнювали спеціальні вольфрамові стержні.

Як зазначається, зберігатися пам’ятник буде там, де і всі інші демонтовані – на території одного з комунальних підприємств міста. А його подальша доля також буде вирішуватися згодом.

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Як повідомлялося, 4 січня у Дніпрі знесли радянські пам’ятники Юхимові Пушкіну і Олександру Матросову. Демонтаж відбувався у межах дерусифікації та декомунізації.

Топ коментарі

  • dandy NeinRusSchwein
    Памятников мировым ученым НИЛЬСУ БОРУ, ПЛАНКУ, ТЕСЛЕ, ЭНШТЕЙНУ, НЬЮТОНУ, которые намного больше для мировой науки и прогресса сделали - нет, но зато какому-то Ломоносову, в каждом городе по три памятника...
    То же самое и с литературой...мировым гениям - Шекспиру, Лорке, Байрону, Монтескьє, Гюго - ни одного памятника на целую Украину, но русским ТОЛСТОЕВСКИМ, в каждом селе и тоже по три памятника....

    Понятно почему и с какой целью это все делалось...
  • Злий Грицько
    Назад, в *****, нах...
  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Ломоносов був московський науковець.

    А от сталінському генералові Ватутіну пам'ятник коло Верховної Ради в Києві не хочуть демонтувати. На що це вказує? Вочевидь на те, що як Верховна Рада, Адміністрація Прещидента, Кабінет Міністрів і Київська міська рада таки є Україно-ненависницьким конторами, які працюють не на Україну, а на її заклятого ворога - Московію.
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