Лукашенко навідав російських військових у Білорусі: "Спільну справу робимо". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, навідався до російських військових, що розташувалися на полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області.

Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

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Лукашенко заслухав доповідь про завершення "бойового злагодження" частин угруповання. Представник російських збройних сил розповів Лукашенку про завершення спільних навчань. За його словами, підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

"Спільну справу робимо... Якщо будуть запитання до мене, скажіть", - прокоментував білоруський диктатор.

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