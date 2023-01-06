Новини Відео • Війна

Лукашенко навідав російських військових у Білорусі: "Спільну справу робимо". ВIДЕО

12 49044
Олександр Лукашенко, яких захопив владу в Білорусі, навідався до російських військових, що розташувалися на полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області.

Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко заслухав доповідь про завершення "бойового злагодження" частин угруповання. Представник російських збройних сил розповів Лукашенку про завершення спільних навчань. За його словами, підрозділи РФ готові до виконання завдань за призначенням.

"Спільну справу робимо... Якщо будуть запитання до мене, скажіть", - прокоментував білоруський диктатор.

Також дивіться: Черговий ешелон із російською технікою прибув до Білорусі. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    старая шлендра привезла пожрать убогим кацапам...

  • Алекс Скела
    "Спільну справу робимо"

    Подельники, значит...
  • Прощай немытая раССея
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини